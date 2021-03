Fincantieri: consegnata a Muggiano nave supporto "Vulcano"

(ANSA) - TRIESTE, 12 MAR - E' stata consegnata oggi al Cantiere Integrato Navale Militare di Muggiano (La Spezia) l'unità di supporto logistico Lss (Logistic Support Ship) "Vulcano", commissionata a Fincantieri nell'ambito del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare.

Il progetto di nave "Vulcano" è alla base del programma Flotlog ("Flotte logistique"), che prevede la costruzione di quattro Lss per la Marina francese da parte del consorzio temporaneo formato da Chantiers de l'Atlantique e Naval Group, nell'ambito del programma italo-francese LSS guidato da Occar (Organizzazione per la cooperazione congiunta in materia di armamenti). La costruzione delle sezioni di prua di queste navi è stata affidata a Fincantieri, che il mese scorso ha impostato la prima presso il cantiere di Castellammare di Stabia.

La Lss è una unità di supporto logistico alla flotta, dotata anche di capacità ospedaliera e sanitaria, con un ospedale completamente attrezzato con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto odontoiatrico e zona degenza, in grado di ricevere fino a 17 ricoverati gravi.

Il programma di rinnovamento della flotta della Marina Militare prevede anche la costruzione dell'unità da trasporto e sbarco Lhd "Trieste", anch'essa in costruzione a Muggiano con consegna nel 2022, e di sette Pattugliatori Polivalenti d'Altura, che entreranno nella flotta della Forza Armata a partire da quest'anno. (ANSA).