Droga: spacciavano sotto resti ponte Morandi, arresti

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - Si davano appuntamento nella zona rossa, quella interdetta vicino ai resti del ponte Morandi, per comprare e vendere droga. I carabinieri della compagnia Centro, guidati dal capitano Michele Zitiello, hanno sgominato una gang di sudamericani: tra i 20 e i 30 anni. Tre sono finiti in carcere mentre per gli altri sei è stato disposto l'obbligo di dimora. Secondo quanto ricostruito dai militari, coordinati dalle pm Maria Chiara Paolucci e Monica Abbatecola, i tre arrestati si occupavano dell'approvvigionamento della droga mentre gli altri di contattare i clienti e della vendita. I militari hanno esteso contemporaneamente i controlli e hanno arrestate quattro persone, albanesi e ucraine, e sequestrati in totale oltre 20 chili di marijuana e 300 grammi di cocaina.

(ANSA).