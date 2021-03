Covid: in Liguria 406 nuovi casi e 9 vittime

(ANSA) - GENOVA, 12 MAR - La Liguria registra 406 nuovi casi di Covid, dopo 4.301 tamponi molecolari e 2.823 antigenici, per un'incidenza dunque del 5,7% sul totale di test effettuati.

Sostanzialmente stabili i malati ricoverati, 576 in totale (-2), con 64 persone in terapia intensiva. Salgono ancora, invece, i positivi totali, che diventano 6.372 (+80). I deceduti sono 9, di età compresa tra i 65 e i 97 anni.

Quanto alla campagna di vaccinazione, sono state inoculati 173.069 vaccini, pari al 77% di quanto consegnato. 52.557 persone hanno già ricevuto la seconda dose di vaccino del tipo mRna (Comirnaty e Moderna), di cui sono state somministrate in totale 160.779 dosi (4.985 oggi). Sono invece 12.290 le vaccinazioni totali con AstraZeneca fatte in regione, 969 oggi: 8 persone hanno invece completato il ciclo con il vaccino a vettore virale.

Rispetto ai nuovi positivi, sono in a Imperia (Asl 1) 50, Savona (Asl 2) 61, Genova: 216, di cui 180 in Asl 3 e 36 in Asl 4. Sono infine 76 nell'Asl 5 spezzina. (ANSA).