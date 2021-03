Comune Genova crea Osservatorio su processi migratori

La Giunta comunale di Genova, su proposta del sindaco Marco Bucci, dell'assessore al Centro Storico Paola Bordilli e del consigliere delegato alle Politiche Sociali Mario Baroni, ha approvato l'istituzione dell'Osservatorio permanente sui processi migratori in atto e sulle strategie di integrazione all'interno della comunità locale. L'Osservatorio rientra tra le azioni del Piano integrato per il Centro Storico-Caruggi presentate alla cittadinanza.

Dell'osservatorio fanno parte: il consigliere delegato alle Politiche sociali Mario Baroni, l'assessore al Centro Storico Paola Bordilli, l'assessore alla Sicurezza Giorgio Viale, l'assessore alla Salute dei cittadini Massimo Nicolò e il presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù. Lo annuncia una nota L'osservatorio avrà come obiettivo la creazione di condizioni e strumenti per un dialogo costruttivo tra le comunità straniere del territorio del Comune di Genova, con particolare riferimento al centro storico, e l'amministrazione. Dovrà essere il luogo del dialogo tra le differenti culture, di monitoraggio dei fenomeni migratori e la cabina decisionale per le strategie di integrazione da intraprendere. Saranno anche coinvolti i rappresentanti delle comunità straniere del Centro Storico.

Prevista anche l'adozione di specifici accordi e protocolli con Questura, Prefettura e forze dell'ordine.

L'innovativa Osservatorio, spiega Baroni, rappresenta un passo decisivo verso la conoscenza reciproca delle culture, la riflessione sui diritti ed i doveri e condizione indispensabile per creare le basi dell'integrazione e del vivere in sicurezza".

"Conoscere le presenze, le articolazioni all'interno delle singole comunità e nel complesso del tessuto locale - dice Bordilli - è indispensabile per calibrare azioni e interventi mirati che responsabilizzino le comunità straniere, valorizzando chi vive nelle regole". (ANSA).