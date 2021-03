A Ventimiglia ambulanti in piazza contro caro tasse mercato

(ANSA) - VENTIMIGLIA, 12 MAR - Un centinaio di ambulanti del settimanale mercato del venerdì di Ventimiglia ha manifestato stamani in piazza del Comune contro il cosiddetto "caro mercato" ovvero il costo complessivo, al metro quadro, di occupazione del suolo pubblico. A detta di Pino Piccolo, vice presidente di Anva Confesercenti: "Ventimiglia paga 75 euro di tasse comunali per metro, l'importo più alto d'Italia. Neppure Venezia paga così tanto. La colpa non è di questa amministrazione, ma di quelle che si sono succedute negli anni". Secondo Piccolo: "In un periodo come questo, in cui non si guadagna più nulla. a causa dell'emergenza sanitaria, queste tariffe pesano ancora di più".

A parlare con i manifestanti è sceso il sindaco della città di confine, Gaetano Scullino: "Basta con le super tasse, anche noi chiediamo equità e faremo qualcosa. Non è la manifestazione che spinge la pubblica amministrazione a prendere delle decisioni, ma aiuta". Nel sottolineare il "gravissimo" periodo economico che sta attraversando Ventimiglia, non solo per le conseguenze economiche del covid, ma anche per i 45 milioni di danni della tempesta Alex, il primo cittadino ha annunciato, a breve, la revisione del regolamento del mercato, chiedendo di puntare su meno banchi ma di qualità. Gli ambulanti non hanno aperto banchi ed hanno affisso cartelli funebri sui loro mezzi. (ANSA).