Vaccini: oltre 800 sanitari in campo da lunedì in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Un 'esercito' di oltre 800 persone sarà impegnato nella somministrazione del vaccino anti covid da lunedì prossimo in Liguria: ai 311 infermieri e medici del sistema sanitario regionale impegnati solo nella vaccinazione e alle 69 unità di supporto arrivate dal commissariato per l'emergenza si aggiungeranno circa 500 medici di medicina generale, a cui entro fine marzo dovrebbero sommarsi 100-150 farmacie ed entro fine maggio altre centinaia di infermieri assunti attraverso un nuovo bando di Alisa. E' la road map illustrata dal commissario straordinario dell'Azienda Ligure Sanitaria (Alisa) Francesco Quaglia all'ANSA. "I medici di medicina generale attivi sono circa mille, l'adesione calcolata dal 15 marzo sarà poco meno della metà", spiega. "Ad aprile Alisa conta di pubblicare un bando per assumere altre centinaia di infermieri", sottolinea. "Purtroppo al momento non sono arrivati in Liguria ulteriori rinforzi dal commissario per l'emergenza e la Protezione civile oltre ai 69 inviati", ricorda. "Per legge è stato previsto uno stanziamento di circa 110 milioni di euro per pagare le prestazioni aggiuntive a medici e infermieri destinati alle vaccinazioni". (ANSA).