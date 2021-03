Minacce a Mattarella: un indagato a Genova

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - C'è anche un albanese residente a Genova tra i dieci indagati dalla procura di Roma per le minacce e gli insulti via social al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa mattina la Digos ha perquisito l'abitazione dell'albanese, un elettricista di 56 anni, residente a Genova da molti anni con la famiglia. Nell'abitazione dell'uomo, che non ha precedenti penali, sono stati sequestrati telefoni, pc e altri dispositivi informatici. Le offese e le minacce al Capo dello Stato risalgono alla primavera 2020 durante il primo lockdown. Il reato ipotizzato è offesa all'onore e al prestigio del Capo dello Stato, perseguibile d'ufficio. (ANSA).