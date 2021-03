Diego, primo giorno da Alfiere tra scuola e sport

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Dalla "classe di montagna" della scuola media di Campomorone all'attestato di Alfiere della Repubblica, conferito dal Presidente, Sergio Mattarella. È la storia di Diego Barbieri, 14 anni, di Ceranesi. Un percorso che per il ragazzo ê iniziato in prima media, all'Istituto Alice Noli di Campomorone, dove è entrato nella sezione D, che è conosciuta da tutti come la classe delle montagne. "Gli studenti fanno escursioni, gite, attività pomeridiane - spiega il padre, Marco Barbieri - e il docente che segue questa attività, Il prof. Stefano Piana, ha voluto Diego con sè per dimostrare che niente era precluso. Noi da subito eravamo preoccupati e invece, grazie a questa classe, si è appassionato tantissimo. Diego in parte cammina e in parte va con la carrozzina, e prima del Covid ha partecipato anche a uscite di diversi giorni". Diego ha saputo dell'onorificenza oggi a scuola e, nonostante la grande gioia, ha continuato la vita di ogni giorno, andando a fare attività sportiva in un centro di Genova. ""Siamo ancora molto frastornati - continua il padre - ci hanno avvertito intorno all'una e subito hanno iniziato a chiamarci tutti gli amici. Noi viviamo in un paese e la storia di Diego, del suo incidente, aveva colpito tutti, e ora sono felici di festeggiare con lui.

Questo è un riconoscimento che ci fornisce la forza per superare le difficoltà di ogni giorno - conclude - e spero che, per lui, possa essere una spinta per superare i momenti di sconforto".

Una notizia accolta con grande orgoglio da tutto il paese.

"Sono contentissima è molto orgogliosa di questa onorificenza - ha spiegato il sindaco di Ceranesi, Emanuela Molinari - perché Diego è un ragazzino che ha dimostrato di essere fortissimo, sopratutto dal punto di vista emotivo". (ANSA).