Covid: 405 nuovi contagi in Liguria, 5 vittime

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Sono 405 i nuovi contagi covid che si registrano oggi in regione Liguria con un'incidenza dei positivi che sale al 5,2% (ieri 4,3%), dopo 4.625 tamponi molecolari e 3.079 antigenici. Cala di 15 unità il numero dei ricoverati, con 64 persone in terapia intensiva (ieri 67) e 578 ospedalizzati totali. Calano nell'Asl1 di Imperia (-6), nell' Asl2 di Savona (-4) e soprattutto al San Martino di Genova (-7).

Risale però il numero dei positivi totali, oggi 6.292 (+55).

Appare invece contenuto il numero delle vittime che purtroppo si registrano ancora: sono cinque, di età compresa tra i 71 e i 90 anni.

Sull'andamento della campagna vaccinale, risultano 166.622 dosi somministrate, pari al 74% di quanto consegnato. 50.343 liguri hanno completato il ciclo ricevendo anche la seconda dose di vaccino del tipo mRna, di cui più in generale sono state somministrate 155.308 dosi, 4.488 nelle ultime 24 ore. Sono invece 11.314 le dosi AstraZeneca somministrate, 1.014 nelle ultime 24 ore.

Rispetto ai nuovi contagi, sono ancora una volta più numerosi nel capoluogo, con 155 registrati in Asl3. nell'imperiese sono 64, nel savonese 81, nel Tigullio 29 e nello spezzino 73 (sono 3 i non riconducibili alla residenza in Liguria). (ANSA).