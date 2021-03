Consigliere ligure a ospedale,vaccino a quelli di bar Wanda

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Stefano Anzalone, consigliere regionale del gruppo 'Cambiamo con Toti presidente", ha inviato una lettera al direttore generale del San Martino, Salvatore Giuffrida , per chiedere di procedere alla vaccinazione dei lavoratori del Bar Wanda che si trova nelle vicinanze del principale ospedale genovese. Lo ha svelato il sito genovaquotidiana.com. Il dg del San Martinoche non ha mai dato seguito alla richiesta.

Nella missiva il consigliere regionale parla del bar-edicola «a conduzione familiare», che «esercita regolarmente la propria attività» nella «prossimità dell'ospedale» ed effettua "consegna di alimenti e riviste presso i reparti di degenza". Anzalone spiega: "Ad oggi , da comunicazioni avute, sembrerebbe che i dipendenti di altre società che svolgono attività all'interno dell'Ospedale San Martino sono stati giustamente e debitamente vaccinati , come anche parrebbe siano stati vaccinati gli studenti di scienze infermieristiche, per cui la mia segnalazione era rivolta a sottolineare l'importanza di includere in tale protocollo anche il personale della azienda che opera dal 55 anni al San Martino fornendo alimenti bevande e giornali a pazienti e al personale sanitario" (ANSA).