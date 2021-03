Cadavere sulla spiaggia Finale Ligure, forse è un sub

(ANSA) - GENOVA, 11 MAR - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato oggi verso le 14.20 sulla spiaggia a Finale Ligure (Savona), nella frazione di Varigotti. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di un sommozzatore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i militi del 118. Un elicottero è decollato in supporto agli uomini che stanno effettuando ricerche di eventuali altre persone nello specchio d'acqua davanti a Punta Crena.

Il cadavere trovato sulla spiaggia di Finale è stato trasferito all'istituto di medicina legale dove l'anatomopatologo eseguirà l'esame esterno in attesa di sapere se l'autorità giudiziaria vorrà disporre l'autopsia. I carabinieri intanto stanno provvedendo ai rilievi per l'identificazione del corpo. Non è chiaro al momento il motivo per cui, a tutta prima, la vittima sia stata indicata come un subacqueo.