Vaccini: medici Savona a Toti, saputo solo ieri cosa fare

(ANSA) - SAVONA, 10 MAR - "Affermazioni del tutto generiche e gratuite, prima bisogna dimostrarle". Così Angelo Tersidio, segretario della provincia di Savona della Fimmg (Federazione Italiana Medici di Medicina Generale), commenta le dichiarazioni del presidente della Liguria Giovanni Toti che ha accusato alcuni medici di base di "non rispondere al telefono" per prenotare le vaccinazioni tacciandoli di "negligenza grave".

Parole che a Tersidio non sono piaciute: "Da un lato dice che non siamo disponibili, dall'altro che sono state effettuate già migliaia di prenotazioni - spiega -. O una o l'altra. Poi bisogna anche valutare se il medico non risponde o non può in quel momento, magari perché sta visitando un paziente. Quasi tutti i medici stano facendo uno sforzo notevolissimo occupandosi anche di compiti che non fanno parte del mestiere, non si può generalizzare. Le prenotazioni inoltre prevedono uno sforzo gestionale che non tutti i colleghi possono mettere in campo: invito Toti a venire un giorno nei nostri ambulatori a trascorrere la giornata con noi, così magari si rende conto".

Il medico conferma inoltre le lamentele di alcuni cittadini: "Abbiamo ricevuto poche informazioni. Io ho scoperto ieri mattina alle 7, dai giornali, che le prenotazioni sarebbero partite dalle 14: nessuno ci aveva avvisato, non lo sapeva nemmeno il direttore della Asl". (ANSA).