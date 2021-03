Coppa America: Tricolore per Sibello ad Alassio

Il Tricolore e le vele di Luna Rossa illuminano dalla scorsa notte la facciata del municipio di Alassio (Savona). "In questo modo vogliamo testimoniare la nostra vicinanza al team di Luna Rossa che è tronato in acqua per tentare l'impresa di portare per la prima volta nella storia l'America's Cup in Italia" ha spiegato Angelo Galtieri, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Alassio che insieme alla Consigliera incaricata allo Sport Roberta Zucchinetti ha ideato l'omaggio, dedicato in particolare a uno dei protagonisti a bordo, l'alassino Pietro Sibello.

"Quello della vittoria è un sogno che speriamo, e vogliamo credere, diventi realtà. Le possibilità ci sono - aggiunge Zucchinetti -. Dicono che New Zeland sia avvantaggiata con medio vento e Luna Rossa viaggi meglio con più vento: credo che ci sia semplicemente la possibilità di fare bene. E' bello che gli sportivi alassini siano tornati agli onori delle cronache, facciamo il tifo per il nostro Pietro Sibello e per Luna Rossa" dice.

"Grandissimo Pietro e grandissimo team" ha detto Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio e primo coach di Pietro Sibello dopo l'1-1 della prima giornata. "Perfetta la seconda partenza. Solo nella terza bolina gli abbiamo lasciato la sinistra del campo e hanno rimontato ma ripreso subito il controllo siamo riusciti a pareggiare la prima regata".