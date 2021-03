Toti, vaccini problema burocrazia

"Quando ci danno molti vaccini facciamo fatica a farli perché i medici di famiglia stanno entrando in linea con qualche riottosità in queste ore, perché gli stessi medici fanno il tracciamento e la sanità ha il personale che ha". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti oggi pomeriggio a 'L'aria che tira' su La 7 motiva l'alta percentuale di vaccini anti covid consegnati alla Liguria ma non ancora somministrati nella Regione più anziana d'Italia, dove quindi sono arrivate più dosi in proporzione alla popolazione. "Il personale sanitario non basta, l'ho detto al presidente del Consiglio Mario Draghi e l'ho detto al nuovo capo della Protezione civile", dichiara Toti evidenziando la necessità di "sburocratizzare" la macchina dei vaccini.