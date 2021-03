Reddito cittadinanza e gioco on line per un mln, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - La Guardia di Finanza di La Spezia ha denunciato 35 persone che hanno irregolarmente percepito il Reddito di Cittadinanza nel 2019 e 2020 per circa 254.000 euro. I casi sono stati segnalati all'Inps per la revoca ed il recupero del beneficio. Significativi alcuni casi di persone dedite al gioco scoperte a Sarzana: un giocatore di "poker on-line", il quale, in un biennio, ha scommesso oltre 1 milione, e una signora che ha effettuato ricariche sul proprio conto-gioco per oltre 60.000 euro, investendo, tra gli altri, anche i 10.000 euro derivanti dal sostegno economico.

Improbabili anche le scuse riferite da uno spezzino, il quale aveva "dimenticato" che sua moglie fosse un'impiegata regolarmente assunta e stipendiata.

I controlli hanno preso in esame centinaia di posizioni, 62 sono state approfondite e in 35 ci sono state irregolarità tali da non dare diritto al Reddito di cittadinanza . Fra le omissioni più frequenti, giustificate come "dimenticanze" i redditi dei familiari conviventi; la dedizione al gioco on-line; impieghi lavorativi "in nero". Gli illeciti percettori hanno mediamente intascato oltre 500 euro mensili che si aggiungevano agli altri redditi percepiti, quali lavoratori "in nero". (ANSA).