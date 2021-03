Droga: tabacchino con spaccio a Portovenere, un arresto

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Tabacchino con spaccio, soprattutto marijuana, ma anche hashish e cocaina: Lo hanno scoperto a Portovenere, in località Le Grazie, i carabinieri del nucleo operativo della Spezia. Arrestato il titolar, che è andato anche in escandescenza alla richiesta dei militari di perquisire il locale, dopo che era stato fermato all'esterno un cliente dell'attività 'alternativa' rispetto ai tabacchi. Tra negozio e casa i carabinieri hanno trovato all'uomo circa 1 chilo e 150 grammi di marijuana, 93 grammi di cocaina, 98 di hashish e 120 grammi di una probabile sostanza da taglio, oltre a soldi in contanti, bilancini e materiale per il confezionamento. Sono in corso ulteriori approfondimenti sul motivo per il quale l'uomo, finito in carcere alla Speziia, avesse in negozio anche due coltelli e uno storditore elettrico. (ANSA).