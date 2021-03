Dieci milioni per l'edilizia scolastica in 8 Comuni

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Oltre 10 milioni per interventi di edilizia scolastica in 8 Comuni, sia per costruzione di nuovi edifici scolastici che di riqualificazione e messa in sicurezza di scuole esistenti. "Grazie a quest'ultimo contributo oltre 1500 studenti potranno "vivere" la scuola in sicurezza e in un ambiente confortevole - afferma l'assessore regionale Marco Scajola - intendiamo mantenere questo impegno nel settore anche nei prossimi anni per il benessere e la tutela dei nostri ragazzi e di tutto il personale scolastico".

I comuni sono Albissola Marina (2 milioni per nuova costruzione), Campomorone (oltre 440 mila euro per un intervento di miglioramento sismico), Castellaro (565 mila euro per un intervento di miglioramento/adeguamento sismico e efficientamento energetico), Chiavari (1 milione e 85 mila per un intervento di miglioramento sismico), Finale Ligure (oltre 470mila euro per un intervento di miglioramento e adeguamento sismico), Giustenice (quasi 2milioni per nuova costruzione), Santo Stefano Magra (oltre 2milioni e 200mila euro per completamento nuova costruzione), Zuccarello (2 milioni per nuova costruzione).

Le risorse programmate dalla Regione Liguria riguardano l'ultima annualità del piano triennale 2018/2020 che ha visto un finanziamento di oltre 66 milioni per un totale di 44 comuni coinvolti. I comuni sono stati individuati sulla base di una graduatoria aggiornata annualmente. (ANSA).