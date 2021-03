Covid: altri 342 casi, 8 decessi, crescono i ricoveri

In Liguria si registrano 342 nuovi casi covid, con una incidenza di positivi del 4,3% (6,2% a livello nazionale) considerando 5.071 tamponi molecolari e 2.874 antigenici. Le vittime sono 8, di età compresa tra i 70 e gli 89 anni, 3706 da inizio pandemia. Crescono ancora gli ospedalizzati: sono 10 in più per un totale di 593, 67 dei quali in terapia intensiva (ieri 62). Tra gli ospedalizzati totali si segnala un calo minimo nell'imperiese (-3), una crescita al Galliera (+6) e a Sestri Levante (+3) e Sarzana (+1). Scende ancora, comunque, il numero totale dei casi positivi che si attesta a 6.237 (-14).

Rispetto alla campagna vaccinale, sono 157.981 le dosi somministrate, pari al 70% di quanto consegnato. 147.812 sono del tipo mRna (Pfizer-Moderna), 4.270 quelle somministrate oggi.

Le persone che hanno già ricevuto entrambe le dosi sono 47.752.

Quanto all'AstraZeneca, è stato somministrato in totale a 10.169 persone, 1.072 oggi.

I nuovi contagi sono stati soprattutto registrati nell'Asl3 genovese (140), e poi a Spezia (79), Imperia (52), Savona (47) e Tigullio (21). 3 non sono riconducibili alla residenza in Liguria. (ANSA).