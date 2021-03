Carmagnani guida i Giovani di Confindustria

(ANSA) - GENOVA, 10 MAR - Emilio Carmagnani, direttore generale e membro del consiglio di amministrazione della Attilio Carmagnani, è il nuovo presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Genova per il triennio 2021 - 2024.

Carmagnani, che raccoglie il testimone da Mattia Marconi (Acciai di Qualità Spa - Gruppo Cauvin), sarà affiancato da Jacopo Callà (JP Droni Srl), Carolina Candelo (Stampaggio Plastica e Affini Spa), Mario Fiasconaro (Banca Mediolanum), Chiara Marconi (Chité Srl), Giacomo Miscioscia (The Winesider - Excantia Srl), Edoardo Ravano (Ravano Power Srl), Filippo Vaccaro (Poseico Spa), Caterina Viziano(Gruppo Viziano - Progetti e costruzioni Spa) e da Antonio Augeri(Ogyre.com - Endless Srl), invitato permanente.

La novità di quest'anno è che Emilio Carmagnani sarà presidente anche degli under 40 di Alce (Associazione Ligure Commercio Estero), con i quali i Giovani di Confindustria Genova collaborano da tempo promuovendo congiuntamente numerose iniziative finalizzate alla diffusione della cultura d'impresa e del libero mercato. Il Consiglio direttivo dei Giovani di Alce è composto da Francesca Tognetti, vice presidente (Deloitte & Touche Spa), Gregorio Cauvin (Acciai di Qualità Spa), Filippo Gallo (Comarco Spa), Filippo Gavarone (Rimorchiatori Riuniti), Giovanni Gritta Tassorello (Gruppo Indemar). (ANSA).