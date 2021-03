Covid: in Liguria 248 nuovi contagi e altri 9 morti

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Sono 248 i nuovi contagi covid oggi in Liguria, dopo 4.620 tamponi molecolari e 2.600 tamponi antigenici rapidi, con un'incidenza dunque dei positivi del 3,4% su tutti i test effettuati. L'epidemia provoca altri 9 morti, di età compresa tra i 77 e i 90 anni. Salgono gli ospedalizzati, con 62 posti occupati in terapia intensiva (ieri 63), e 583 persone nel complesso ricoverate in regione (+6), con 5 nuovi ricoveri nel ponente dove le terapie intensive restano però stabili a quota 12. Scende ancora il numero totale dei casi positivi, che va a 6.251 (-59).

Rispetto alla campagna di vaccinazione ne sono stati somministrati in Liguria 122.449, pari al 67%. 46.298 hanno ricevuto già la seconda dose mentre sono 143.421 quelli che hanno ricevuto il vaccino di tipo mRna (4.392 oggi), e 9.028 AstraZeneca (911 oggi).

Rispetto ai nuovi contagi, sono 66 a Imperia, 37 Savona, 102 Genova, 25 nel Tigullio e 18 a Spezia. (ANSA).