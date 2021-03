Covid: Imperia, prof positiva in quarantena 6 classi medie

(ANSA) - IMPERIA, 09 MAR - Sei classi di una scuola media di Imperia sono state messe in quarantena per via di una docente risultata positiva al covid. Come da protocollo sono iniziate le operazioni di tracciamento dei contatti da parte dell'Asl 1 Imperiese. Le scuole di ogni ordine e grado dei distretti sanitari di Ventimiglia e Sanremo sono chiuse per ordinanza regionale al momento fino al 14 marzo, per contenere i contagi registrati nelle settimane scorse sul territorio, con la vicina Costa Azzurra 'zona rossa'. Nel distretto di Imperia le scuole d'infanzia, elementari e medie sono invece regolarmente aperte, mentre sono al 100% in didattica a distanza in tutta la Regione le scuole superiori. (ANSA).