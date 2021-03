Covid: Dad, 11.818 'bonus tablet' in Liguria, 5.355 rinunce

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - Le famiglie liguri che nel 2020 hanno presentato la domanda d'accesso al 'bonus tablet' per favorire la didattica a distanza rinunciando poi a completare l'iter della pratica sono state 5.355 su 12.973. Il 41% ha rinunciato alla domanda. Tanto che Filse ha dovuto posticipare la durata del bando per assegnare ulteriori 4.200 bonus ad aventi diritto arrivando a circa 11.818 bonus totali. Lo spiega l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavodurante il Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione del capogruppo M5S Fabio Tosi.

Si tratta di un contributo a parziale copertura delle spese per l'acquisto di strumenti informatici, installazione fibra per lo svolgimento della didattica a distanza e per l'ulteriore strumentazione dedicata a studenti disabili. Cavo ha ricordato che "in una prima fase erano state deliberate positivamente 12.973 posizioni e che Filse ha preso atto il 23 dicembre scorso di 5.355 rinunce. Perciò è stato dato un ulteriore tempo rispetto a quello inizialmente previsto, dopo di che sono scattate le graduatorie successive per poter scorrere gli altri beneficiari". Fino ad oggi sono stati concessi da Filse ulteriori 4.200 contributi e risulta erogato il fondo al 70 per cento delle pratiche pervenute. (ANSA).