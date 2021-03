Cavo, bando tablet ha risposto a esigenze famiglie

(ANSA) - GENOVA, 09 MAR - "Il bando di Regione Liguria per gli studenti meno abbienti è stato un bando di successo". Lo ha detto l'assessore regionale all'istruzione e formazione Ilaria Cavo commentando le cifre di adesione al bando da 7 milioni di euro per il cosiddetto 'bonus tablet'.

"Il bando, aperto durante la prima ondata di pandemia, è basato sull'Isee - ha spiegato Cavo - e le prime 12 mila domande accettate da Filse partivano dai redditi più bassi. Gli aventi diritto dovevano presentare la rendicontazione entro novembre e per andare ulteriormente incontro alle famiglie abbiamo deciso di prorogare la scadenza al 20 dicembre. Chi non ha presentato la documentazione è così uscito dalla graduatoria, cosa questa che ci ha consentito di riaprire le graduatorie e di soddisfare le esigenze di ulteriori 5 mila famiglie. Dunque possiamo dire non solo che il bando ha funzionato, ma ha intercettato le esigenze reali delle famiglie. Filse sta scorrendo le graduatorie, siamo al 70% dell'erogazione dei contributi. Oltre 12 mila famiglie di studenti con necessità di tablet e connettività saranno soddisfatte con un impegno finanziario importante e motivato dall'emergenza" (ANSA).