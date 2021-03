A Imperia cresce il 'Polo sociale'

Protocollo d'Intesa tra il Comune, la ASP Casa di Riposo Imperia e Fondazione ISAH per la realizzazione di un "Polo Sociale" in Via Agnesi. A siglare i documenti erano presenti il sindaco Claudio Scajola e i presidenti Eliana Caleffi e Stefano Pugi.L 'obiettivo è di creare un polo socio-sanitario che si occupi di assistenza agli anziani e ai disabili. L' Amministrazione Comunale avvierà una serie di richieste di finanziamenti a valere sui fondi europei, statali e regionali. Il progetto prevede un significativo ampliamento della struttura di via Agnesi incorporando i locali dell'Istituto d'arte, i quali consentirebbero, una volta ristrutturati e adeguati, la realizzazione di un centro dove poter realizzare un'unità destinata al "dopo di noi". È prevista inoltre la realizzazione di nuovi locali tecnici e di servizio e una riqualificazione delle aree all'aperto.

"Sentirsi comunità significa non lasciare indietro nessuno e trovare le forme migliori per tutelare i nostri cittadini più fragili. Con questo Protocollo mettiamo insieme due realtà importanti del nostro territorio che insieme al Comune intraprenderanno un percorso per rinnovare e ampliare l'offerta dei servizi alle famiglie. C'è stato un grande lavoro preparatorio e adesso presenteremo diverse istanze per accedere ai finanziamenti presenti. Sappiamo che il progetto è di particolare pregio e che, se attuato, avrebbe senz'altro un impatto positivo anche sulla riqualificazione di una zona importante della Città", dichiara il sindaco Claudio Scajola.

