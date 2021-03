Piaggio Aero: giunte al commissario 4 offerte non vincolanti

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Sono quattro i soggetti che hanno risposto positivamente all'invito a presentare offerte non vincolanti per l'acquisizione dei beni aziendali di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace. Le proposte giunte al commissario Vincenzo Nicastro verranno valutate nelle prossime settimane in collaborazione con un team di esperti. L''analisi, spiega una nota, verrà poi inviata al ministero per lo Sviluppo economico per poter avviare la negoziazione con chi avrà presentato il progetto ritenuto migliore. È previsto che tali trattative durino al massimo un mese, per arrivare poi a un'offerta irrevocabile e vincolante.

"La rosa di proposte di acquisto che abbiamo ricevuto è ampia - ha commentato Nicastro -. Ora inizia la fase più delicata, che spero porti a individuare la soluzione ottimale nell'interesse non soltanto di Piaggio Aerospace e di chi vi lavora, ma anche di quanti vantano crediti nei confronti della società". Le sollecitazioni a presentare offerte erano state recapitate a cinque soggetti che avevano esplicitamente confermato interesse all'acquisto con la volontà di rilevarne i complessi aziendali nella loro interezza. (ANSA).