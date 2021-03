Incendio in appartamento, donna in codice rosso

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Incendio nel primo pomeriggio in via degli Oleandri a Quezzi. Una donna è rimasta ustionata e ferita mentre si trovava in cucina. Non è ancora chiaro quanto successo ma potrebbe essere esploso un pentolino mentre cucinava o una bombola. Sul posto sono intervenute quattro squadre dei vigili che hanno domato il rogo. Gli abitanti dell'edificio sono stati fatti allontanare per potere domare le fiamme in sicurezza. La donna è stata trasferita in codice rosso, quello più grave, all'ospedale San Martino ma non sarebbe in pericolo di vita. (ANSA).