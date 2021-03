Covid: salgono gli ospedalizzati, nell'Imperiese 10 in più

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Aumentano le persone ricoverate per Covid in Liguria anche se i numeri restano sotto la soglia di attenzione. Gli ospedalizzati sono 577, con 63 (erano 61) in terapia intensiva: complessivamente 9 in più rispetto a ieri.

Spicca il dato dell'Imperiese dove i ricoverati sono 10 in più (112 con 12 in terapia intensiva). I nuovi positivi sono 215. I tamponi fatti sono 3211 (1914 molecolari e 1297 antigenici rapidi) con il rapporto test - positivi al 6,69%, mentre a livello nazionale è del 7,5%. Per la prima volta, dopo tanti giorni, la provincia di Imperia, dove sono state prese misure restrittive nelle scorse settimane, ha il numero più basso di nuovi contagiati, sono appena 5. Gli altri nuovi positivi sono stati registrati 139 nella Asl3 di Genova, 10 nel Tigullio, 54nel Savonese dove molti contagi derivano dalle scuole, 7 nello Spezzino. I positivi sono complessivamente6310, 32 in più rispetto alle 24 ore precedenti.

I morti sono stati due, per un totale di 3689.

I vaccini consegnati sono 202780, quelli somministrati 146483, il 72%. Hanno chiuso il ciclo vaccinale 44559 persone.

I guariti sono 181, per un totale di 70616. In sisolamento domiciliare ci sono 5372 persone, 67 in più rispetto a ieri, mentre quelle in sorveglianza attiva sono 6409 (ANSA).