8 marzo: Toti, donne lottano,tocca a noi esserne all'altezza

"A tutte le donne che ogni giorno superano ostacoli, tracciano nuove rotte, creano possibilità. Alle donne che non si lasciano condizionare da quello che la società si aspetta da loro, ma decidono chi essere, senza preconcetti. E lo fanno in un Paese dove spesso sono ancora costrette a scegliere tra lavoro e famiglia. Dove devono impegnarsi di più, faticare di più per ottenere ruoli apicali, soprattutto in determinati settori, a parità di competenze rispetto ai colleghi. Tocca a noi esserne all'altezza". Questa la 'dedica' del governatore ligure e leader di Cambiamo! Giovanni Toti alle donne postata sui social.

"In un Paese dove gli uomini guadagnano in media oltre il 20% in più delle donne, per svolgere le stesse mansioni. In un Paese in cui piangiamo troppi femminicidi e la violenza sulle donne è una triste realtà, soprattutto tra le mura domestiche - scrive -. Le donne hanno dimostrato più volte forza, intuito, creatività, coraggio e voglia di sperimentare, dalla ricerca allo sport, dalla musica alla sanità, anche in campi in cui per troppo tempo sono state tagliate fuori ma sanno dare il meglio.