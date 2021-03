8 Marzo: sindaco Genova ricorda commerciante uccisa da ex

(ANSA) - GENOVA, 08 MAR - Il sindaco di Genova Marco Bucci, in occasione dell' 8 marzo 2021, ha deciso di dedicare un pensiero a Clara Ceccarelli, la negoziante genovese uccisa il 19 febbraio, a 69 anni, dall'ex compagno, con oltre 100 coltellate. Sui social il primo cittadino ha postato l'immagine della "panchina rossa" installata simbolicamente non lontano dall'ennesimo caso di femminicidio. "Alle donne di Genova, alla loro passione, al loro coraggio, alla loro determinazione - scrive Bucci - a loro che lottano ogni giorno per i propri diritti e che lavorano per rendere migliore la nostra comunità genovese e la nostra città! In questo 8 marzo un pensiero speciale va a Clara, uccisa per mano di chi avrebbe dovuto amarla e proteggerla". (ANSA).