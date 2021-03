Sanremo: momento amarcord con Umberto Tozzi

(ANSA) - SANREMO, 07 MAR - Tuffo negli anni '70 e '80 all'Ariston con Umberto Tozzi: il cantautore propone "Dimentica dimentica" e poi un medley delle sue hit più famose "Ti amo", "Stella stai", "Tu", "Gloria". La standing ovation è, naturalmente, virtuale.

Il 10 aprile il cantautore sarà protagonista di un concerto in streaming allo Sporting di Montecarlo "per raccogliere fondi per i miei musicisti e tecnici - annuncia - che fanno parte di un settore in gravissima crisi in questo doloroso periodo di pandemia". (ANSA).