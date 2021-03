Maneskin, vinto andando dritti per la nostra strada

"Se si crede in quello che si fa, bisogna andare dritti per la proprio strada". I Maneskin, ancora euforici per la vittoria di ieri sera al Festival di Sanremo con il brano Zitti e buoni, rivendicano il loro meritato successo "ma non c'è nessun senso di rivincita o di rivalsa rispetto al secondo posto di X Factor. L'abbiamo ampiamento superato, in quattro anni siamo soddisfatti del nostro percorso".

I giovani duri del rock ieri hanno mostrato un lato tenero, liberando la loro gioia in pianti liberatori, Damiano in particolare. "Spesso si pensa che siamo degli automi che suonano e basta, ma siamo esseri umani come gli altri, che provano emozioni. Erano lacrime di gioia: in quel momento ci siamo resi conto che avevamo fatto qualcosa di importante".

Consideravano il loro brano l'ultimo dei papabili alla vittoria, anti-Sanremo, "ma era la perfetta rappresentazione del nostro progetto attuale, apripista per il disco che sta per arrivare, Abbiamo portato qualcosa di diverso da quello che si è abituati a vedere sul palco dell'Ariston e siamo rimasti stupiti da come sia stata capita".

La dedica è "per chi lavora con noi e vive con noi", anche considerando il momento difficile.