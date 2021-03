Liguria registra ancora 6 morti

La Liguria registra oggi 384 i nuovi positivi al Covid-19, a fronte di 4.460 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 1.623 tamponi antigenici rapidi. Nella zona di Imperia ci sono 67 casi, a Genova 142, nel Tigullio 19, alla Spezia 42, mentre 3 sono non residenti.

Ci sono anche 6 morti, il più giovane di 69 anni, e tre ricoverati in più di ieri, per un totale di 568 pazienti, di cui 61 in terapia intensiva.

Sul fronte vaccini la Liguria ha ricevuto finora 202.780 dosi e ne ha somministrate 142.862, il 70%.