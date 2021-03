Chiavari sistema tessuto urbano

Riqualificare il patrimonio destinato all'edilizia residenziale sociale, incrementare l'accessibilità e la rifunzionalizzazione degli immobili pubblici, nonché migliorare la qualità della vita dei cittadini in un'ottica di sostenibilità.

Sono gli obiettivi che si pone il Comune di Chiavari con le proposte progettuali inserite da Città Metropolitana nel "Green Blue Housing" del levante metropolitano, candidate al bando ministeriale "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare". Per un importo di finanziamento pari a 5.900.000 euro, a cui Palazzo Bianco contribuirà con 1.700.000 euro di risorse proprie.

Tre i progetti di fattibilità accettati da Città metropolitana: la sistemazione delle tre palazzine residenziali di proprietà comunale in C.so Lima, il restauro del palazzo della Cittadella di piazza Mazzini e la riqualificazione dell'area di Colmata, a completamento dell'intervento di Ireti.

"Le nostre proposte hanno l'intento di realizzare una serie di interventi mirati di riorganizzazione di edifici ed aree pubbliche sottoutilizzate o in degrado, nell'ottica di ricreare occasioni di sviluppo, di riqualificazione e consolidamento dei centri d'interesse culturale e sociale. Un'occasione da non perdere per costruire la città del futuro, con ricadute positive sulla qualità della vita di tutti gli abitanti, aggiungendo tasselli importanti alla visione che stiamo portando avanti per la nostra Chiavari - spiega il sindaco Marco Di Capua -. Il parcheggio d'interscambio di Colmata, area che resterà ad uso totalmente pubblico, ha una valenza comprensoriale riconosciuta dai sindaci di Lavagna, Zoagli, Cogorno, Carasco, Leivi e Mezzanego che hanno sottoscritto questo progetto utile e funzionale anche per i loro cittadini che quotidianamente raggiungono Chiavari per lavoro o per recarsi presso la stazione ferroviaria".