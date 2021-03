Sanremo: Vanoni show, 'Fiorello canti anche tu? Non va bene'

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Ornella Vanoni tradisce qualche incertezza mentre scende la scala dell'Ariston, accompagnata al braccio da Fiorello e Amadeus, ma poi si prende la scena: "Il pubblico non c'è, ma l'emozione è uguale". E punzecchia Fiorello: "Ma la tua passione è cantare? È un festival di musica, se canti anche tu non va bene, noi chi siamo?". Una battuta sul look del maestro Leonardo De Amicis. Poi si rivolge agli orchestrali: "Sono più importanti loro del pubblico, magari ne capiscono di più. Ma sono stanchi, sfatti".

Dopo il medley su Una ragione di più, La musica è finita, Mi sono innamorato di te, Domani è un altro giorno, entra in scena Francesco Gabbani per il duetto su Un sorriso dentro al pianto.

"Seguiteci in questo momento così importante che dovrebbe rallegrare questo momento così difficile che non sembra avere fine. E' molto importante aver fatto questa serata comunque", dice la Vanoni prima di lasciare il palco. (ANSA).