Sanremo: Ferragni tifa Fedez e invita follower a votare

(ANSA) - SANREMO, 06 MAR - Appello lanciato a 23 milioni di follower: Chiara Ferragni fa il tifo da casa per il marito Fedez in gara al festival di Sanremo in coppia con Francesca Michielin. "Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11", scrive su Instagram l'imprenditrice.

