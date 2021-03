Calcio: Genoa; Ballardini, con la Roma gara molto difficile

(ANSA) - GENOVA, 06 MAR - Davide Ballardini, dopo il pareggio nel derby, non ha dubbi sulla prossima sfida, domani all'Olimpico contro la Roma. "Una partita difficile, molto difficile". Ma per il tecnico rossoblù anche una gara "molto bella da giocare, perché giochi contro una squadra che ha uno spessore tecnico notevole e quindi è una prova bella da affrontare perché se non sei al meglio come squadra, se non fai tutte le cose fatte bene sia in fase difensiva che in fase offensiva, loro sono bravissimi a sottolineare l'errore che tu commetti".

Roma che peraltro il Genoa non ha mai sconfitto all'Olimpico, da sempre campo più che ostico per il Grifone. E i giallorossi hanno dimostrato anche in questa stagione di essere insuperabili per le compagini medio piccole.

"La Roma per me fatto delle belle partite contro le sue pari - ha spiegato Ballardini-, magari non premiate nel risultato. Le piccole e le medie provano a giocare contro la Roma ma se non sei così bravo ad affrontarli loro ti mettono in grossa difficoltà".

Un Genoa comunque in salute nonostante le tre gare in otto giorni. "Il derby ci ha lasciato una bella prestazione e la squadra sta bene. Dobbiamo solo gestire il fatto che non tutti reggono le tre gare in una settimana ma rispetto alla sfida di mercoledì abbiamo avuto un giorno in più per recuperare".

Probabili dunque alcune rotazioni nella formazione base che non dovrebbe però discostarsi troppo da quella vista contro la Sampdoria con Czyborra verso il rientro sulla fascia sinistra mentre in attacco si va verso la conferma della coppia Destro- Shomurodov. (ANSA).