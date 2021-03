Sanremo: il rock dei Maneskin conquista il pubblico social

(ANSA) - SANREMO, 05 MAR - Nella terza serata del Festival di Sanremo il rock dei Maneskin conquista il pubblico dei social: tra gli artisti in gara sono i più commentati su Twitter con oltre 33mila interazioni, seguiti dalla coppia Fedez Michelin (oltre 22mila), Bugo (oltre 19mila), Irama (18mila) e Fasma (circa 14mila). E' quanto emerge dalle rilevazioni della Tim Data Room, che ieri ha rilevato la pubblicazione di oltre 734mila tweet con l'hashtag #Sanremo2021, 77% dei quali registrati durante l'appuntamento televisivo. Rispetto allo scorso anno, la terza serata ha registrato un aumento dei tweet dell'84%; in aumento anche il pubblico femminile (66% del totale) che ha commentato il Festival su Twitter.

I picchi di tweet si sono verificati con l'esibizione di Fasma e Nesli, condizionata dalla breve interruzione dovuta al problema tecnico con il microfono, dopo le esibizioni di Fedez e Michielin e dei Maneskin con Manuel Agnelli. Ognuno di questi momenti ha superato la quota di 5mila tweet per minuto.

Tra i co-conduttori il più twittato è Ibrahimovic con oltre 19mila tra interazioni e retweet, l'ospite che ieri sera ha ottenuto più conversazioni su Twitter è stato Achille Lauro, che per la sua performance ha raggiunto oltre 15mila tra mention e retweet.

Su Google, nelle ricerche principali del 5 marzo legate al Festival di Sanremo, sono presenti - con oltre 100mila ricerche ciascuno - Donatella Rettore, i Maneskin, Mihajlovic e Helena Seger moglie di Ibrahimovic; segue Michele Bravi con oltre 50mila ricerche. Nelle ultime 24 ore le parole più cercate su Google, soprattutto dagli Stati Uniti, in relazione al Festival di Sanremo, sono: Samuele Bersani (+450%), Vittoria Ceretti (+350%), Malika Ayane (+140%), Ermal Meta (+90%) e i Maneskin (+50%). (ANSA).