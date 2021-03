Sanremo: Gaia afona, flebo di cortisone per gara di stasera

(ANSA) - SANREMO, 05 MAR - Piccolo problema per Gaia, in gara al festival di Sanremo con il brano "Cuore amaro". La giovane cantautrice è afona e con le corde vocali arrossate e contratte.

Nel pomeriggio si è collegata con RTL 102.5 ed è apparsa in video a letto e completamente senza voce. Per comunicare ha utilizzato alcuni cartelli che riportavano le seguenti frasi: "Sono positiva, stasera andrà tutto bene e mi sto curando".

Gaia sta assumendo flebo di cortisone e fisiologica per idratare le corde vocali. E poi ancora un ultimo cartello: "Grazie per il supporto costante, queste cose capitano e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene tutti". (ANSA).