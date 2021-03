Sanremo: Fasulo, scongiurato il pericolo di altri ritiri

(ANSA) - SANREMO, 05 MAR - "In base al calendario dei tamponi, possiamo dire che è scongiurato il pericolo di altri ritiri, per Big e Giovani: siamo coperti dal punto di vista sanitario". Lo spiega il vicedirettore di Rai1, Claudio Fasulo, in conferenza stampa.

"Ieri è stata una serata epica - aggiunge -: sul palco sono saliti 95 artisti, 60 cantanti, 29 musicisti,11 ballerini e 5 attori che dovevano alternarsi in base al protocollo. Per la tutela della salute, è stata una tessitura di grandissimo livello e qualità". (ANSA).