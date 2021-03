Sanremo: Amadeus, tante donne per raccontare mondo femminile

(ANSA) - SANREMO, 05 MAR - "Come l'anno scorso, volevo un cast molto al femminile, che voleva dire avere tante presenze.

Mi piaceva di più l'idea della rotazione piuttosto che quella di avere 1-2 donne fisse e 50 uomini che si alternavano". Lo ha detto Amadeus, in conferenza stampa, spiegando la scelta di chiamare una donna diversa ogni sera.

"Sono orgoglioso di avere avuto tante donne in due anni, ognuna con il suo mondo, dal più leggere al piùimpegnato", ha poi aggiunto.

"Il prossimo festival? Non posso pensarci ora. Mi sembra molto lontano". (ANSA).