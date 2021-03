Covid: in Liguria 338 nuovi casi, 8 vittime

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - In Liguria si registrano 338 nuovi casi covid, dopo 4.143 tamponi molecolari e 2.676 test antigenici rapidi, con una incidenza di positivi del 4,9% (ieri 5,7%, mentre è del 6,3% il tasso di positività nazionale). Si riducono sensibilmente gli ospedalizzati, con 573 persone ricoverate complessivamente (-17), 56 delle quali in terapia intensiva (ieri erano 55, ma sono 6 i nuovi ingressi del giorno). La pandemia causa altre 8 vittime, tra le quali anche un 55enne scomparso all'ospedale San paolo di Savona. La vittima più anziana aveva 95 anni. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano di Regione Liguria sulla base del flusso dati tra Alisa e il ministero.

Rispetto alla campagna di vaccinazione, ne sono stati somministrati 136.223, pari al 67 di quanto consegnato. Sono 130.868 le vaccinazioni del tipo mRna (Biontech-Pfizer e Moderna) effettuate, delle quali 3.792 oggi. Sono invece 42.127 le persone che hanno già ricevuto la seconda dose. Tra i vaccini AstraZeneca, ne sono stati somministrati 5.354, dei quali 457 solo oggi.

Quanto ai nuovi contagi, sono 48 sull'imperiese, 38 nel savonese, 158 a Genova e 40 nel Tigullio. Sono infine 50 i nuovi positivi nello spezzino. 4 nuovi contagi non sono residenti in Liguria. (ANSA).