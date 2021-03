Corte Conti Liguria, nel 2020 il 45% dei giudizi sulle 'Spese pazze'

Nel 2020, anno caratterizzato dal Covid-19, la procura della Corte dei Conti della Liguria ha chiuso con decreti di archiviazione 1.062 procedimenti pendenti.

Il dato emerge dalla relazione annuale del procuratore contabile Claudio Mori, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario. E sempre nel 2020, sono stati definiti 30 giudizi di responsabilità, per condanne per quasi 3 milioni euro. La maggior parte dei giudizi discussi e andati a sentenza riguardavano gli indebiti rimborsi per il funzionamento dei gruppi consiliari in Regione, le cosiddette 'spese pazze', circa il 45%. I giudizi per quanto riguarda il danno d'immagine sono stati il 15%, mentre quelli in materia di responsabilità medica il 9%. A causa delle restrizioni per il contenimento della pandemia, quest'anno le celebrazioni pubbliche non si sono svolte.

'Per quanto riguarda le archiviazioni 'si tratta di numero veramente rilevante procedimenti chiusi se si confrontano con quelli dell'anno precedente - scrive il procuratore Mori - dove le archiviazioni sono state 103''. Il magistrato sottolinea come ''è evidente, quindi, che si è notevolmente incrementata l'attività più facilmente gestibile da remoto, chiudendo molti fascicoli che costituivano parte dell'arretrato della procura e che non consentivano lo sbocco processuale in un giudizio''. Dai dati emerge, che lo scorso anno vi è stata una diminuzione del numero dei giudizi. ''Le attività tipiche della procura contabile - continua Claudio Mori - specie quelle legate alle investigazioni e alle indagini, hanno sofferto inevitabili sospensioni e rallentamenti, anche indipendenti dall'ufficio requirente, che hanno finito per incidere sulla quantità dei giudizi, sulla misura delle attività finali''. (ANSA).