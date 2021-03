Belmond sfida covid e porta 3 stelle Da Vittorio a Portofino

(ANSA) - GENOVA, 05 MAR - Sfidando la pandemia, il gruppo Belmond apre sulla piazzetta di Portofino un nuovo ristorante all'interno dell'hotel Splendido Mare e con il sostegno della famiglia Cerea porta le tre stelle Michelin del celebre 'Da Vittorio' a Brusaporto (Bergamo) in riva al Mar Ligure. Nella cucina dell'albergo, che il 16 aprile riapre con 14 camere dopo un lungo lavoro di ristrutturazione, si inaugura infatti il nuovo ristorante 'DaV Mare' in partnership con il Gruppo Da Vittorio.

"Si arricchisce l'eccellenza gastronomica sulla costa ligure di levante, unendo la leggendaria arte dell'ospitalità di Belmond alla straordinaria abilità culinaria della famiglia Cerea - spiega Robert Koren, del gruppo Belmond, proprietario di molti hotel di lusso tra cui il Cipriani di Venezia -. Siamo entusiasti".

L'obiettivo è proporre piatti con i migliori ingredienti e materie prime di stagione di provenienza locale: pesce e frutti di mare freschi della riviera saranno i protagonisti del menù, insieme ai sapori della tradizione regionale ligure, come il "cappon magro", rivisitato in maniera creativa. Nel menù anche i piatti di Brusaporto come i 'Paccheri alla Vittorio e nuove creazioni come "Risotto mantecato al pesto, gamberoni ed emulsione di pomodoro".

All'esperienza di Enrico, Roberto Cerea e di Paolo Rota, si combina la conoscenza profonda del territorio e l'abilità culinaria di Roberto Villa, executive chef dello Splendido Mare.

"Insieme, andranno alla costante ricerca delle migliori materie prime, utilizzeranno semplici tecniche di cottura per esaltarne i sapori, nel rispetto dei Presìdi Slow Food" spiega il gruppo Belmond. (ANSA).