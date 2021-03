Violenza sessuale su minori, arrestato dalla polizia

Un uomo è stato arrestato dalla polizia, in seguito a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, firmata dal gip del tribunale di Imperia, Anna Bonsignorio, per il reato di violenza sessuale aggravata in danno di minori. Si tratta di un sessantenne insospettabile che adescava le minori in luoghi di aggregazione. La vicenda ha avuto origine alla denuncia presentata in questura a Imperia dal familiare di una vittima che ha scoperto gli sms che l'uomo inviava alla figlia.

L'attività di indagine successiva, condotta dalla Squadra Mobile di Imperia e coordinata dal pm Francesca Buganè Pedretti, ha permesso di appurare che l'uomo si era reso protagonista di diversi episodi analoghi nei confronti di altre minori, oltre alla prima denunciante. Dopo l'arresto, l'uomo è stato condotto presso la Casa di Reclusione di Sanremo, a disposizione dell'autorità giudiziaria. (ANSA).