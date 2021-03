Vaccini: Liguria, tipo Pfizer per ultravulnerabili e over 70

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - In Liguria a riceveranno il vaccino Pfizer-Moderna le persone ultravulnerabili (indipendentemente dall'età) da marzo, con una prenotazione tramite i medici di medicina generale (che segnalano i propri pazienti ultravulnerabili assistiti alla asl). Stesso tipo di vaccino per le persone tra i 70 e i 79 anni che lo riceveranno tra fine maggio/giugno prenotandosi con gli stessi canali seguiti dagli 80 enni (cup, sito internet dedicato, medici di famiglia o farmacie). E per le persone 'vulnerabili' con più di 65 anni, anch'esse a partire da fine maggio/giugno, con prenotazione tramite medico di medicina generale che segnala i pazienti vulnerabili alla Asl. E' quanto emerso questa sera nel punto stampa in Regione Liguriia sulla pandemia.

Riceveranno invece il vaccino AstraZeneca già da questo mese le persone vulnerabili tra i 18 e i 65 anni, con prenotazione dal medico di medicina generale, che somministrerà anche la dose. A partire indicativamente dal 9 marzo riceveranno l'AstraZeneca anche le categorie prioritarie tra i 18 e i 65 anni (personale della scuola, polizia locale, uffici giudiziari, protezione civile) con prenotazione tramite medico di medicina generale ed elenchi a disposizione delle Asl (le vaccinazioni saranno fatte dal medico o in ambulatori dedicati Asl). Stesso vaccino anche per Carabinieri, Forze armate, Polizia di stato, Polizia penitenziaria tra 18 e 65 anni (non servirà prenotazione, verranno tratti dagli elenchi asl o gestiti dal corpo di appartenenza, che organizzeranno anche la somministrazione). E per il personale universitario, docente e non, tra i 18 e i 65 anni. Per questi non servirà prenotazione, saranno utilizzati gli elenchi a disposizione dell'Università.

(ANSA).