Scontro frontale Tir, A10 bloccata

Scontro frontale tra due tir nel pomeriggio sulla Autostrada A10 in provincia di Savona. Uno dei due mezzi ha sbandato e ha invaso la carreggiata opposta tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito andando a scontrarsi con l'altro automezzo che proveniva in senso contrario. L'impatto ha fatto rovesciare uno dei due mezzi e ora entrambe le carreggiate sono totalmente bloccate. Uno dei due conducenti è morto, l'altro è rimasto ferito. Nel tratto si sono formate lunghe code coda sia in direzione Francia e sia in direzione Genova.