Sanremo: Coletta, quest'anno dato contabile meno importante

(ANSA) - SANREMO, 04 MAR - "Davvero questa edizione è incomparabile con quelle del passato e non è una tecnica comunicativa di difesa, ma è il risultato finale di un lavoro che ha visto tutta l'azienda occuparsi dell'eroica possibilità di far nascere nel deserto un fiore". Il direttore di Rai1 Stefano Coletta commenta così il calo degli ascolti registrati ieri sera dalla seconda puntata del festival, che si è attestato al 42% di share.

"Tradizionalmente la seconda serata registra sempre un calo fisiologico. Ma è un motivo di orgoglio, avere ribattuto questo appuntamento importante nel servizio pubblico. Questo ci rende orgogliosi a fine serata - ha aggiunto Coletta -. La premessa forte è essere riusciti a fare questo show dopo che per mesi e mesi l'azienda Rai ha dovuto occuparsi di protocolli costruiti al dettagliato. Ogni mattina, diversamente dagli altri anni non è il dato contabile che ci aspettiamo, ma l'orgoglio di aver segnato un altro gol per il servizio pubblico". (ANSA).