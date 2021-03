Incidenti lavoro: 47enne resta schiacciato da ruspa, è grave

(ANSA) - BORZONASCA, 04 MAR - Grave infortunio sul lavoro per un 47 enne rimasto schiacciato sotto una piccola ruspa capovoltasi. Il fatto è avvenuto in località Levaggi Dorbora, nel comune di Borzonasca (Genova) nel primo pomeriggio.

L'operaio, dipendente di una ditta, stava operando con il mezzo meccanico per il rifacimento del manto stradale. Per cause in via di accertamento la piccola ruspa si è capovolta colpendo l'uomo. Immediato l'allarme. Sul posto l'elicottero dei vigili del fuoco con personale medico che ha disposto il trasferimento in codice rosso del ferito con gravi traumi al San Martino di Genova. Sul posto i carabinieri di Borzonasca. (ANSA).