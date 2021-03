Comune Genova: Bucci, nel 2021 verranno assunte 450 persone

(ANSA) - GENOVA, 04 MAR - "Nel 2021 il Comune di Genova procederà con 450 assunzioni, in buona parte si tratta di turn over rispetto a chi andrà in pensione ma la buona notizia per i genovesi è che anche quest'anno faremo uno sforzo per aumentare il personale e rinnovare le strutture dell'amministrazione", lo ha detto il sindaco di Genova Marco Bucci, durante il punto stampa serale dedicato al Covid, svelando invece alcuni punti della riunione di giunta di oggi. "Abbiamo definito il piano assunzioni per il 2021, piano che segna un incremento rispetto allo scorso anno, passando da 220 a 250 nuove assunzioni". Bucci ha spiegato anche che oggi è stato deliberato il nuovo regolamento di rottura suolo pubblico. "Vogliamo che ci siano regole precise sui lavori stradali, per esempio per la posa della fibra, per evitare situazioni non belle per quanto riguarda la qualità delle strade e quindi le aziende avranno standard precisi da seguire". (ANSA).