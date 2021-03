Abusi su minore disabile, 22enne ai domiciliari

E' stato posto ai domiciliari il 22enne genovese presunto autore degli abusi sulla 16enne con lieve disabilità psichica, avvenuti venerdì scorso in un paese del Savonese. Secondo quanto era emerso ieri il ragazzo avrebbe conosciuto la giovane sul web, e concordato un incontro. Il 22enne era stato interrogato ieri in procura a Savona mentre le indagini si sono concentrate sui contatti tra i due, per capire in particolare se la giovane fosse consapevole di quanto stava facendo e se il giovane avesse intuito i suoi problemi e possa averne approfittato. (ANSA).